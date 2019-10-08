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La CNMC abre expediente sancionador a 25 empresas de transporte de viajeros por carretera

El organismo investiga posibles prácticas restrictivas de la competencia, con especial incidencia en el transporte escolar.

Europa Press
Cantabria-08/10/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a 25 empresas y a dos asociaciones por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de servicios de transporte público de viajeros por carretera en Cant

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