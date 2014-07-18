La CNMC amplía el expediente sancionador abierto contra concesionarios de Opel
Por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución.
FACUA.org
España-18/07/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado la incoación del expediente sancionador abierto en el sector de la distribución de automóviles en España de la marca Opel hasta un total de veintiséis concesionarios, por posibles