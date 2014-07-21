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La CNMC impone una multa de 1,18 millones de euros a Endesa por abuso de posición de dominio

Se debe al cobro indebido por la ejecución de instalaciones de nueva extensión de red, es decir, aquellas necesarias para extender un nuevo suministro.

FACUA.org
España-21/07/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 1,18 millones de euros a Endesa Distribución por abusar de su posición de dominio en el mercado de instalaciones eléctricas reservadas al distribuidor entre 2009 y 2012.

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