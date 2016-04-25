La CNMV advierte de 21 'chiringuitos' financieros en Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica
Las entidades señaladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores no están registradas para prestar servicios de inversión.
FACUA.org
Europa-25/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las 21 entidades financieras señaladas por la CNMV no están registradas ante los supervisores de Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica. | Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de 21 entidades situadas en Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica no registradas para prestar servicios de inversión. En concreto, el regulador británico advierte sobre las entidades CJR Investments, Brad