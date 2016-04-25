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La CNMV advierte de 21 'chiringuitos' financieros en Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica

Las entidades señaladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores no están registradas para prestar servicios de inversión.

FACUA.org
Europa-25/04/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de 21 entidades situadas en Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica no registradas para prestar servicios de inversión. En concreto, el regulador británico advierte sobre las entidades CJR Investments, Brad

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