La CNMV advierte que la información de que dispone para vigilar el mercado es escasa
El presidente de la Comisión incide en la necesidad de mejorar la transparencia de los productos financieros de los inversores.
FACUA.org
España-07/07/2010
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de su presidente, Julio Segura, ha alertado de las carencias de la información que padece el organismo de cara a realizar su tarea de vigilancia, según ha publicado el diario El País.