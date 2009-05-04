La CNMV advierte sobre dos compañías en Barcelona y Alicante que no tienen licencia para operar
Ambas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y por lo tanto no están autorizadas para prestar servicios de inversión.
FACUA.org
España-04/05/2009
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió este lunes sobre las compañías Morgan Finch International y Global Valores, domiciliadas en Barcelona y Alicante respectivamente, que no disponen de licencia para operar, así como sobre varias personas