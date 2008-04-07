La CNMV advierte sobre una firma sin licencia que premia con dinero y coches de lujo la captación de clientes
Su nombre comercial es FinanzasForex y está domiciliada en Panamá.
FACUA.org
Internacional-07/04/2008
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hoy que FinanzasForex, nombre comercial con el que opera la sociedad Evolution Market Group, domiciliada y constituida en Panamá, no está inscrita en los registros del organismo supervisor, por lo que no est&a