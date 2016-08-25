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La CNMV alerta de 22 entidades financieras sin permiso para ofrecer servicios de inversión en 7 países

Los 'chiringuitos' están ubicados en Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Bélgica y Bulgaria.

Europa Press
Internacional-25/08/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de la presencia de 22 entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Irlanda, Gibraltar, Reino Unido, Bélgica y Bulgaria.

En concreto, el supervisor señala que las entid

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