La CNMV alerta de 22 entidades financieras sin permiso para ofrecer servicios de inversión en 7 países
Los 'chiringuitos' están ubicados en Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Bélgica y Bulgaria.
Europa Press
Internacional-25/08/2016
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La CNMV ha lanzado este miércoles una advertencia sobre 22 entidades sin permiso para ofrecer servicios de inversión. | Imagen: rdmf.es (CC BY-NC-SA 3.0).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de la presencia de 22 entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Irlanda, Gibraltar, Reino Unido, Bélgica y Bulgaria.
En concreto, el supervisor señala que las entid