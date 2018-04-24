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La CNMV alerta de dos nuevos 'chiringuitos' vinculados con una estafa financiera

Las sociedades Bali Limited LTD y Winmore Alliance estaban vinculadas a la trama financiera desmantelada la semana pasada por la Policía Nacional, tras haber podido defraudar más de 2,5 millones de euros.

FACUA.org
España-24/04/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha alertado de dos nuevos ‘chiringuitos financieros’ vinculados con la

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