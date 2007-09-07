La Comisión Europea manifiesta su acuerdo con posiciones de la plataforma Todos contra el canon
En respuesta a la denuncia presentada por la plataforma, el organismo ha anunciado una iniciativa europea que regulará la copia privada en todos los Estados Miembros.
FACUA.org
Europa-07/09/2007
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La Comisión Europea ha afirmado, en una carta dirigida a la plataforma Todos contra el canon, de la que forma parte FACUA, estar de acuerdo con los argumentos de la organización y, en particular, con la injusticia de gravar con un canon los equipos y soportes ya que estos se utiliza