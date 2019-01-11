La concesionaria de la AP-53 corrige los cobros indebidos en el peaje
Todas las reclamaciones presentadas han sido atendidas con la correspondiente devolución del importe, que fue erróneamente cobrado a los usuarios los primeros días del año en el tramo que une Silleda con Lalín.
Europa Press
Galicia-11/01/2019
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El Ministerio de Fomento ha informado de que los cobros indebidos en la autopista AP-53, en el tramo que une Silleda con Lalín (Pontevedra), están corregidos por la concesionaria, tras las anomalías producidas en los primeros días del año.
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