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La cultura andaluza reclama de Canal Sur el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual

En un escrito que cuenta con más de 300 firmas de todos los sectores de la cultura andaluza, entre ellas la del secretario gerneral de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez.

FACUA.org
Andalucía-31/10/2012
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En un escrito que cuenta con más de 300 firmas de todos los sectores de la cultura andaluza, entre ellas la del secretario gerneral de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez, y dirigido al Presidente de la Junta de Andalucía y principales autoridades

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