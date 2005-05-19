La demanda de FACUA Andalucía contra Opening y las entidades financieras, pendiente de la decisión del Tribunal Supremo
La Federación recuerda a los afectados que el proceso sigue abierto.
FACUA.org
Andalucía-19/05/2005
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