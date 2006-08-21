La demanda de FACUA contra Opening y las financieras sigue a la espera de la decisión del Tribunal Supremo
Es la única en representación de intereses colectivos y difusos, con el objetivo de que puedan verse amparados todos los afectados sin necesidad de personarse de modo individual.
FACUA.org
España-21/08/2006
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