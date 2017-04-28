La denuncia de Bruselas a España por la ley hipotecaria confirma la desprotección de los consumidores
FACUA recuerda que la nueva acción de la Comisión es una muestra más de que el Gobierno sigue defendiendo los intereses de la banca frente a las necesidades de los usuarios, especialmente los más vulnerables.
FACUA.org
España-28/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la denuncia de la Comisión Europeo contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma la desprotección de los consumidores en materia hipotecaria.
Este jueves se ha conocido la noticia