La economía española se contraerá un 2% este año y el paro alcanzará el 18,7% en 2010, según Bruselas
Las previsiones del Ejecutivo comunitario rebajan sustancialmente los pronósticos del Gobierno español.
FACUA.org
España-19/01/2009
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La Comisión Europea prevé que la economía española se contraiga un 2% en 2009 y continúe retrocediendo un 0,2% en 2010, tras un crecimiento del 1,2% el año pasado. El empeoramiento de la actividad económica provocará que la tasa de paro aume