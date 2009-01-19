Más noticias

La economía española se contraerá un 2% este año y el paro alcanzará el 18,7% en 2010, según Bruselas

Las previsiones del Ejecutivo comunitario rebajan sustancialmente los pronósticos del Gobierno español.

FACUA.org
España-19/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea prevé que la economía española se contraiga un 2% en 2009 y continúe retrocediendo un 0,2% en 2010, tras un crecimiento del 1,2% el año pasado. El empeoramiento de la actividad económica provocará que la tasa de paro aume

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos