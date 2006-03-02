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La Eurocámara respalda que las autoridades puedan intervenir ante casos de especulación

Avala a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para frenar la comercialización de determinados derivados si se detecta un exceso de volatilidad en los precios.

Europa Press
Europa-02/03/2006
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La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles que autoridades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puedan intervenir y frenar la comercialización de determinados derivados si se detecta un e

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