La factura eléctrica del usuario medio sube 13 euros con respecto a octubre de 2024, según el análisis de FACUA
El recibo se sitúa en los 84,37 euros mensuales, un 17,6% por encima de los 71,73 de hace un año. El incremento mensual ha sido del 3,5%.
FACUA.org
España-31/10/2025
La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha subido en el último mes 12,64 euros (un 17,6%) con respecto a octubre de 2024, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo se ha situado en 84,37 euros, frente a los 71,73 euros de hace