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La Facultad de Comunicación y la Asociación de la Prensa de Sevilla, con FACUA en defensa de la libertad de expresión

El Gobierno de España amenaza con ilegalizarla por expresar su opinión contra la subida del IVA y los recortes en la enseñanza y la educación públicas.

FACUA.org
España-10/10/2012
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La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha acogido este miércoles 10 de octubre a las 11.30 horas un acto público Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA, ante la amenaza del Gobierno de España con retirar

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