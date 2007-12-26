'La familia Buendía', protagonista de una campaña para prevenir accidentes infantiles en el hogar
Las federaciones de consumidores andaluzas editan un CD interactivo y un comic dirigidos a niños.
FACUA.org
Andalucía-26/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La familia Buendía es la protagonista de una campaña desarrollada por FACUA Andalucía, Al-Andalus y UCA-UCE para prevenir accidentes infantiles en el hogar.
La campaña, patrocinada por la Consejería de Salud, consta de un CD interactivo y un comic