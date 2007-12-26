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'La familia Buendía', protagonista de una campaña para prevenir accidentes infantiles en el hogar

Las federaciones de consumidores andaluzas editan un CD interactivo y un comic dirigidos a niños.

FACUA.org
Andalucía-26/12/2007
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La familia Buendía es la protagonista de una campaña desarrollada por FACUA Andalucía, Al-Andalus y UCA-UCE para prevenir accidentes infantiles en el hogar.

La campaña, patrocinada por la Consejería de Salud, consta de un CD interactivo y un comic

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