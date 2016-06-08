La Fiscalía amplía diligencias contra Sixt tras su nuevo anuncio machista denunciado por FACUA
La empresa de alquiler de coches ya estaba siendo investigada por el ministerio público a raíz de una campaña anterior, también de corte sexista, "proyectando una imagen denigrante de la mujer".
FACUA.org
España-08/06/2016
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