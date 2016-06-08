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La Fiscalía amplía diligencias contra Sixt tras su nuevo anuncio machista denunciado por FACUA

La empresa de alquiler de coches ya estaba siendo investigada por el ministerio público a raíz de una campaña anterior, también de corte sexista, "proyectando una imagen denigrante de la mujer".

FACUA.org
España-08/06/2016
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La Fiscalía de Valencia ha resuelto ampliar diligencias contra la empresa de alquiler de coches Sixt después de denunciar FACUA hace un mes el nuevo

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