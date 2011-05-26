La Fiscalía de Río de Janeiro pide al Santander que devuelva 162 millones de dólares a sus clientes en Brasil
Por tarifas cobradas supuestamente de forma indebida entre 2008 y 2009.
FACUA.org
América-26/05/2011
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La Fiscalía de Río de Janeiro ha pedido al banco Santander que devuelva 265 millones de reales (unos 162 millones de dólares) a sus clientes en Brasil por tarifas cobradas supuestamente de forma indebida entre 2008 y 2009, según informa la agencia EFE.
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