La Fundación FACUA edita un documento sobre su hermanamiento con la FCCR de América Latina y el Caribe
Ambas entidades permanecen hermanadas desde 2019 para realizar actividades comunes en defensa de una sociedad más justa y solidaria.
FACUA.org
Internacional-03/09/2025
Imagen de archivo de la renovación del convenio de colaboración entre la Fundación FACUA y la FCCR en 2023.
La Fundación FACUA ha editado un documento sobre su proceso de hermanamiento con la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y el Caribe (FCCR), procedimiento que culminó en 2019 para llevar a cabo actividades comunes en defensa de una sociedad más justa y solidaria.