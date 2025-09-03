Fundación FACUA

La Fundación FACUA edita un documento sobre su hermanamiento con la FCCR de América Latina y el Caribe

Ambas entidades permanecen hermanadas desde 2019 para realizar actividades comunes en defensa de una sociedad más justa y solidaria.

FACUA.org
Internacional-03/09/2025

La Fundación FACUA ha editado un documento sobre su proceso de hermanamiento con la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y el Caribe (FCCR), procedimiento que culminó en 2019 para llevar a cabo actividades comunes en defensa de una sociedad más justa y solidaria.

