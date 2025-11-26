La Fundación FACUA ha patrocinado en 2025 seis proyectos de cooperación internacional en América Latina y el Caribe
Estas iniciativas se han llevado a cabo de la mano de asociaciones como la FCCR, ASPEC, FOJUCC o la Fundación por un Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá, entre otras.
Internacional-26/11/2025
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, en cumplimiento de su programa para 2025, ha patrocinado seis proyectos de cooperación internacional desarrollados por organizaciones y entidades en diversos países latinoamericanos.
Uno de los proyectos más