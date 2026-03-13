La Fundación FACUA recibe la visita de una asesora de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y El Caribe
Ambas organizaciones han destacado la importancia de seguir colaborando para impulsar acciones que contribuyan al fortalecimiento del movimiento de consumidores en Latinoamérica.
FACUA.org
Internacional-13/03/2026
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha recibido la visita de María Milagros Prado, asesora de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR) de América Latina y El Caribe, procedente de Argentina.
Esta reunión de traba