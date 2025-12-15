La Fundación FACUA retoma relaciones con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá
Miembros de esta institución del Gobierno panameño ya estuvieron en febrero de 2020 conociendo las sedes de la asociación de consumidores y su fundación.
FACUA.org
Internacional-15/12/2025
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Panamá mantuvieron el 11 de diciembre una reunión online en la que se acordó reiniciar las relaciones de cooperación entre amb