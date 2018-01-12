La Fundación FACUA se reúne con el vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía
El encuentro busca la colaboración entre la Fundación y la entidad para realizar diferentes programas y proyectos formativos relacionados con el consumo.
FACUA.org
Internacional-12/01/2018
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De izquierda a derecha, Raquel Naranjo y Paco Sánchez Legrán, secretaria y presidente de la Fundación; Manuel Acosta, vicerrector de la UNIA; y Antonio Zoido, patrono de la Fundación. | Imagen: Lydia López.
La Fundaci�ón FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible se ha reunido con la Universidad Internacional de Andalucía para ofrecerse a colaborar en la realización de programas y proyectos formativos relacionados con el consumo organizados por dicha u