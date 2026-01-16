La Fundación FACUA y la UPO avanzan el calendario de actividades para 2026 en el marco de su Cátedra de Derecho de Consumo
Se prevé la celebración de varios seminarios, así como la participación de la fundación en los Cursos de Verano que organiza la universidad en Carmona y en una asignatura del grado en Derecho.
España-16/01/2026
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla mantuvieron el pasado 9 de enero una reunión para coordinar las diferentes actividades a desarrollar durante el año 2026. Este calendario de acción se enmarca dentro de