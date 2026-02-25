La Fundación FACUA y la UPO organizan un seminario internacional sobre los derechos de los consumidores en España y Cuba
Abiertas las inscripciones para participar en esta formación titulada "Derecho de protección a los consumidores cubanos y españoles. Perspectiva comparada".
25/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible organizan junto al área de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) un seminario internacional sobre derechos de los consumidores en Españ