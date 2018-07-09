La huelga en Iberia se suma a la de Ryanair y hace aún más urgente una reforma legal, advierte FACUA
La asociación reclama un cambio en la normativa para obligar a las aerolíneas a devolver el importe íntegro de los billetes desde el anuncio de una huelga.
FACUA.org
España-09/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la nueva convocatoria de huelga anunciada por los trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, para los días 27 y 28 de julio y 3 y 4 de agosto hace aún más urgente la necesidad de una reforma