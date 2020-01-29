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La jueza del caso Magrudis accede a la petición de FACUA de imputar a una veterinaria municipal

Abre la vía para que el Ayuntamiento de Sevilla sea considerado responsable civil subsidiario, de manera que haga frente a las indemnizaciones si los bienes de los condenados no son suficientes.

FACUA.org
España-29/01/2020
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La jueza del caso Magrudis ha accedido a la solicitud de FACUA-Consumidores en Acción de imputar a una veterinaria municipal. Tendrá que declarar el próximo 14 de febrero, según ha acordado la jueza en una providencia dictada el 27 de enero.

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