La jueza del 'caso Opening' advierte a las financieras de sanciones económicas si no cumplen la sentencia
Tras la solicitud de las federaciones de consumidores andaluzas, la jueza dicta la ejecución provisional de la sentencia. El auto es una "autorización judicial expresa" para que los alumnos dejen de pagar los créditos.
FACUA.org
España-25/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que tras la petición efectuada hace dos semanas, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, Carmen Pérez Guijo, ha dictado la ejecución prov