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La jueza del 'caso Opening' reitera a las financieras que la paralización cautelar del pago de los créditos afecta a toda España

La Federación advierte a los afectados que no tienen que seguir pagando los créditos si no están inmersos en otro procedimiento judicial por el cierre de Opening aunque las financieras les exijan lo contrario.

FACUA.org
España-18/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) informa que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, Carmen Pérez Guijo, ha emitido un auto ante las peticiones de aclaración realizadas por las entidades financieras implic

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