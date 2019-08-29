La Junta conocía la existencia de los chorizos de Magrudis desde al menos el 20 de agosto
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado que no se incluyeron en la red de alerta antes porque el Ayuntamiento de Sevila no informó de su existencia.
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Andalucía-29/08/2019
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El que se presenta como "gerente" de Magrudis, José Antonio Marín Ponce (derecha), dentro de su fábrica. | Imagen: David Arjona/Efe.
El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha acusado este jueves al Ayuntamiento de Sevilla de no haber informado en su día a la Consejería de Salud de dos variedades de chorizo de Magrudis, la empresa responsable del brote de listeriosis. <