La Junta Directiva de FACUA se reúne para dar respuesta al Gobierno ante su amenaza de ilegalización
Le da de plazo hasta el 22 de agosto para que paralice y elimine de su web todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes en sanidad y educación y la subida del IVA.
FACUA.org
España-13/08/2012
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Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo, firma la carta en la que amenaza a FACUA con su ilegalización.
La Junta Directiva de FACUA-Consumidores en Acción celebra una reunión extraordinaria este lunes 13 de agosto a partir de las 12.00 horas para debatir la respuesta que dará al Gobierno ante su amenaza de ilegalización por criticar los recortes en sanidad y educaci&oacu