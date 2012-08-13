Nuestras accionesPor criticar los recortes y la subida del IVA

La Junta Directiva de FACUA se reúne para dar respuesta al Gobierno ante su amenaza de ilegalización

Le da de plazo hasta el 22 de agosto para que paralice y elimine de su web todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes en sanidad y educación y la subida del IVA.

FACUA.org
España-13/08/2012
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La Junta Directiva de FACUA-Consumidores en Acción celebra una reunión extraordinaria este lunes 13 de agosto a partir de las 12.00 horas para debatir la respuesta que dará al Gobierno ante su amenaza de ilegalización por criticar los recortes en sanidad y educaci&oacu

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