La Justicia belga da 48 horas a Facebook para dejar de rastrear a internautas sin perfil en la red social
Un tribunal de primera instancia en Bruselas amenaza a la empresa estadounidense con imponerle una multa de 250.000 euros diarios si no abandona estas prácticas ilegales.
FACUA.org / Europa Press
Europa-10/11/2015
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Un tribunal de primera instancia en Bruselas ha dado un plazo de 48 horas a Facebook para dejar de rastrear a los internautas que no son miembros de la red social estadounidense o amenaza con imponerle una multa de 250.000 euros diarios.
La sentencia afecta a personas que no tienen perfil