La Justicia confirma la multa de 20.000 euros que la Generalitat impuso al autobús homófobo de Hazte Oír
Este autobús se puso en marcha en 2022 en las principales ciudades de España en contra de la ley trans, difundiendo mensajes como "les 'niñes' no existen", "no a la mutilación infantil" o "#StopLeyTrans".
FACUA.org
España-19/01/2026
El Juzgado del Contencioso-Administrativo de Barcelona ha confirmado la sanción de 20.000 euros impuesta por la Generalitat a la organización ultra Hazte Oír en 2023 por el autobús tránsfobo que circuló por la capital catalana difundiendo mensajes contra el colectivo trans.
