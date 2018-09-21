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La Justicia de Canarias confirma la mayor indemnización por negligencia médica en España: 1,3 millones

El Servicio Canario de la Salud no avisó a una madre portadora de una enfermedad rara hereditaria, el síndrome de Lesch Nyhan, de que las pruebas que le habían hecho a lo largo de la gestación estaban contaminadas.

FACUA.org
España-21/09/2018
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que condena a la sanidad pública de las Islas Canarias a indemnizar a una familia con 1,3 millones de euros, la mayor compensación económica por una negl

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