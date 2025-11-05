La Justicia rechaza el intento de Alquiler Seguro de censurar información que aportó al expediente de Consumo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado la medida cautelar que la inmobiliaria solicitó para impedir el acceso a documentación no confidencial.
España-05/11/2025
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelar que Alquiler Seguro Había solicitado para que el Ministerio de Consumo declarase confidencial parte de la documentación que aportó en el marco del expediente que tenía abierto por prácticas abusivas con los inquili