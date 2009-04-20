La lista del 'calzado tóxico' crece una semana más y ya son 82 las marcas con modelos contaminados
FACUA ha habilitado una web en la que los consumidores pueden conocer los productos con dimetilfumarato.
FACUA.org
España-20/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la lista del calzado tóxico ha crecido una semana más y ya son ochenta y dos las marcas con modelos contaminados con dimetilfumarato incluidos en la red de alerta de productos no alimentarios inseguros.
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