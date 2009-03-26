La lista del 'calzado tóxico' sigue creciendo y ya son 53 las marcas con modelos en la red de alerta
Sanidad y Consumo sigue sin emprender una campaña informativa sobre este grave problema. Ni siquiera ha vuelto a emitir un comunicado de prensa sobre el asunto tras el que lanzó en diciembre, cuando sólo se conocía una marca con modelos contaminados.
FACUA.org
España-26/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que la lista del calzado tóxico sigue creciendo y ya son cincuenta y tres las marcas con modelos incluidos en la red de alerta por su contaminación con dimetilfumarato.
El Instituto Nacional del Consumo (INC) y la inmensa may