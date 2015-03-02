La luz acumula una subida interanual del 13,7% tras bajar cinco puntos en febrero
El recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales de febrero de 2014 a los 75,39 euros del mes pasado, una diferencia al alza de 9,06 euros.
FACUA.org
España-02/03/2015
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La factura de la luz del usuario medio acumula una subida interanual del 13,7% tras bajar cinco puntos en febrero, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.
El recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales de febrero de 2014 a los 75,39