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La luz acumula una subida interanual del 13,7% tras bajar cinco puntos en febrero

El recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales de febrero de 2014 a los 75,39 euros del mes pasado, una diferencia al alza de 9,06 euros.

FACUA.org
España-02/03/2015
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La factura de la luz del usuario medio acumula una subida interanual del 13,7% tras bajar cinco puntos en febrero, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

El recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales de febrero de 2014 a los 75,39

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