La luz registra una subida interanual del 4,2% tras aumentar cinco puntos en junio
El recibo del usuario medio ha pasado de los 75,31 euros mensuales de junio de 2014 a los 78,51 euros de este junio, una diferencia al alza de 3,20 euros.
FACUA.org
España-30/06/2015
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La factura de la luz del usuario medio registra una subida interanual del 4,2% tras aumentar cinco puntos en junio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.
El recibo del usuario medio (consumo de 366 kWh/mes y potencia de 4,4 kW) ha pasado de los