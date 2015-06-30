Nuestras accionesFACUA advierte de que la nueva factura por horas encarecerá aún más la electricidad

La luz registra una subida interanual del 4,2% tras aumentar cinco puntos en junio

El recibo del usuario medio ha pasado de los 75,31 euros mensuales de junio de 2014 a los 78,51 euros de este junio, una diferencia al alza de 3,20 euros.

FACUA.org
España-30/06/2015
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La factura de la luz del usuario medio registra una subida interanual del 4,2% tras aumentar cinco puntos en junio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

El recibo del usuario medio (consumo de 366 kWh/mes y potencia de 4,4 kW) ha pasado de los

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