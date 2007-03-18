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La plataforma Todos contra el canon entrega más de un millón de firmas en el Ministerio de Industria

Está integrada por veintiséis organizaciones, entre ellas representantes de la industria tecnológica y los usuarios.

FACUA.org
España-18/03/2007
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La plataforma Todos contra el canon, de la que forman parte representantes de la industria tecnológica y los usuarios, entregarán mañana en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio más de un millón de firmas contra el canon que grava los dispositivos elect

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