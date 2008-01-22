La plataforma Todos contra el canon pide a los ayuntamientos que aprueben mociones de rechazo al canon digital
Pretende entregar a Zapatero un documento que recoge una alternativa al actual modelo propuesto.
FACUA.org
España-22/01/2008
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Tras superar los 2 millones de firmas contra el canon digital, la plataforma Todos contra el canon ha elaborado un modelo de moción de apoyo a sus principios para que sea debatido y sometido a votación en los plenos de las corporaciones municipales.
La plataforma, de la que