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La plataforma Todos contra el canon pide a los ayuntamientos que aprueben mociones de rechazo al canon digital

Pretende entregar a Zapatero un documento que recoge una alternativa al actual modelo propuesto.

FACUA.org
España-22/01/2008
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Tras superar los 2 millones de firmas contra el canon digital, la plataforma Todos contra el canon ha elaborado un modelo de moción de apoyo a sus principios para que sea debatido y sometido a votación en los plenos de las corporaciones municipales.

La plataforma, de la que

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