La plataforma Todos contra el canon pide al Gobierno que escuche a los ciudadanos y elimine el canon digital
La enmienda aprobada por el Senado que pide la desaparición del canon se vota el jueves en el Congreso.
FACUA.org
España-18/12/2007
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Ante las propuestas económicas sobre el canon digital anunciadas hoy por los ministerios de Industria y Cultura, la plataforma Todos contra el canon, de la que forma parte FACUA-Consumidores en Acción, ha criticado que éstas no recogen ninguna de sus peticiones y reitera su p