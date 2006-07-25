La plataforma Todos contra el canon supera el medio millón de firmas
La plataforma, de la que forma parte FACUA, prevé en septiembre reunirse con los Ministerios de Cultura e Industria. El proceso de recogida de firmas continúa abierto para evitar el pago indiscriminado que supone el canon digital.
FACUA.org
España-25/07/2006
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La plataforma Todos contra el canon, de la que forma parte la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), ha superado el medio millón de firmas en menos de cuatro meses. El gran interés que ha mostrado la población en la imposición abusiva del canon dig