Más noticiasNuevos datos sobre la tragedia

La Policía concluye que en el Madrid Arena había 23.000 personas, más del doble de su aforo

Diviertt, la organizadora, puso la seguridad en manos de una empresa integrada por neonazis.

FACUA.org
Madrid-07/11/2012
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Alrededor de 23.000 personas, más del doble del aforo permitido en el Madrid Arena (10.600), estuvieron en la fiesta de Halloween donde una avalancha causó la muerte de las jóvenes Katia Esteban, Belén Langdon, Roc&i

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