La Policía de Madrid desaloja la discoteca Moma por quintuplicar el aforo
La Policía Municipal de Madrid contabilizó 1.510 personas, cuando el aforo máximo que permite su licencia es de 298.
FACUA.org
España-18/11/2013
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Los agentes de la Unidad Integral del Distrito de Chamberí de la Policía Municipal de Madrid han desalojado en la madrugada del sábado al domingo la conocida discoteca Moma por quintuplicar su aforo, según informó el Ayuntamiento de Madrid.
Los agentes co