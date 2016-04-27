La promotora de AC/DC devuelve el dinero de las entradas, tras la reclamación de FACUA
La asociación advirtió a los seguidores con tickets para el concierto de Sevilla de que podían pedir la devolución tras el cambio sustancial en las condiciones del evento que supone el cambio de vocalista.
FACUA.org
España-27/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La promotora reintegrará el dinero a los usurarios que lo soliciten. | Imagen: flickr.com/xiaozhuli (CC BY-NC 2.0).
La promotora del concierto que AC/DC ofrecerá en Sevilla el próximo 10 de mayo, Live Nation, ya está tramitando la devolución del dinero de las entradas a todos aquellos fans que hayan decidido no ir después de que la banda haya sustituido a su vocalista Bria